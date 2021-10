Americana inicia aplicação da terceira dose em profissionais de saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta quarta-feira (6) a vacinação da dose adicional contra a Covid-19 nos profissionais de saúde humana que residem ou trabalham no município e que já tenham recebido a segunda dose há seis meses. A vacina será oferecida por meio de agendamento, que será aberto a partir das 14h desta terça-feira (5).

No ato da vacinação, os profissionais deverão apresentar documento com foto, CPF, comprovante de endereço, comprovante de vínculo empregatício e conselho de classe ativo, para os que possuem. Os profissionais autônomos devem apresentar comprovante de vínculo com estabelecimento que possui CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) atualizado.

Podem fazer o agendamento os profissionais que atuam em hospitais, laboratórios, clínicas e consultórios em geral, ambulatórios, serviços gerais de odontologia, medicina ocupacional, doulas, cuidadores de pessoas com déficit grave de autocuidado, entre outros.