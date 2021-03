------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 14.240 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na sexta-feira (5) os técnicos imunizaram 869 idosos acima de 77 anos e um profissional de saúde.

A campanha também efetuou a segunda dose do imunizante em 34 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos acima de 90 anos e idosos de ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos), totalizando 4.002 pessoas vacinadas com a dose complementar.

A partir desta segunda-feira (8), em razão do retorno à fase vermelha, o município passou a realizar a vacinação nas unidades básicas de saúde por meio de agendamento, por meio do site www.saudeamericana.com.br tanto para os idosos acima de 77 anos quanto para os idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde que precisam tomar a segunda dose.

Além disso, o drive thru em frente à UBS Cillos também está disponibilizando a vacina para idosos acima de 77 anos, porém sem a necessidade de agendamento. O horário do drive thru é das 8h30 às 19h.