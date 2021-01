Americana já vacinou mais de 3 mil pessoas contra covid-19

A campanha contra a Covid-19 em Americana vacinou nesta quinta-feira (28) 501 pessoas, sendo 408 profissionais que atuam em hospitais particulares, no Hospital Municipal, no Hospital Seara e na UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar).

93 idosos residentes, além dos trabalhadores de três ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos), Residencial Vita Sênior, no centro; Recanto do Idoso, no bairro Werner Plaas e Casa de Repouso Recanto do Idoso, no Frezzarin, também receberam a vacina.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com isso, o total de vacinados chega a 3.137 pessoas.