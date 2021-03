Americana recebe 5 mil doses da CoronaVac e inicia vacinação de idosos acima de 72 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana inicia nesta quinta-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 72 anos ou mais. A vacina será disponibilizada no drive thru, em frente à UBS Cillos e também por meio de agendamento no site da Secretaria de Saúde, em razão da atual fase do Plano São Paulo.

Nesta quarta-feira (17), a Vigilância Epidemiológica recebeu mais 507 frascos multidoses da vacina Coronavac. O conteúdo desse lote representa um total de 5.070 doses. Desse volume, 730 serão utilizadas na aplicação da segunda dose em idosos com 80 anos ou mais, que já tomaram a primeira dose da vacina Coronavac.

Para efetuar o cadastro, o usuário deve acessar o site www.saudeamericana.com.br e clicar no menu “serviços”. O agendamento é feito tanto para a primeira quanto para a segunda dose, de acordo com cada grupo e respectiva faixa etária. No ato da inscrição, o usuário é direcionado para alguma unidade básica, onde também constará o dia e horário da vacinação.

Já no drive thru não é necessário o agendamento, lembrando que lá somente é efetuada a primeira dose. O drive está localizado em frente à UBS Cillos, à Avenida Cillos, nº 2.310 e o acesso é pela Rua Hugo Beraldo (esquina com Rua dos Cravos), no bairro São José. O horário de funcionamento é das 8h30 às 19h.