Americana recebe mais vacina e abre agendamento para este sábado

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta sexta-feira (25), mais um lote de vacina contra a Covid-19. Foram disponibilizadas ao município 3.468 doses da vacina Pfizer, destinadas aos moradores com idade entre 43 e 49 anos.

Neste sábado (26), a campanha acontece nos polos de vacinação, no campus Maria Auxiliadora, da Unisal, na FAM e também na sede da Unimed, por meio de agendamento, para moradores com idade entre 43 e 49 anos.

Na segunda-feira (28) o esquema também será por agendamento e irá contemplar os seguintes grupos:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 43 anos ou mais; profissionais da Educação com 45 anos ou mais e com idade entre 18 e 44 anos, além de gestantes e puérperas com 18 anos ou mais.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde; profissionais da Educação com 45 anos ou mais; gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 64 anos ou mais.

O agendamento estará aberto a partir das 14h desta sexta-feira (25) e deve ser feito no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina .