Americana recebe saldão de roupas com preços de R$7 e R$12

Americana receberá, no bairro Cidade Jardim, um saldão com milhares de roupas novas, direto da fábrica, com pequenos defeitos. Os valores são somente de R$7,00 e R$12,00. Serão várias peças masculinas, femininas, infantis e também opções plus size.

“Esse saldão já é queridinho em outras cidades e acontecerá pela primeira vez aqui no bairro. São milhares de peças novas, muita coisa de malha com qualidade e aqueles pequenos defeitos muitas vezes até imperceptíveis. Uma ótima oportunidade de vestir a família com peça boa por preço baixo”, disse Fábio, organizador do Saldão – A Fábrica de Roupas.



O pagamento poderá ser feito em dinheiro e cartões de débito e crédito à vista. Chegue cedo para evitar filas.

O saldão acontecerá na Rua das Begônias, 319, na Cidade Jardim, em Americana, das 7h às 13h, somente neste sábado (01/04/2023).

