Americana receberá R$300 mil para pavimentação

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta segunda-feira (20), a vereadora Nathalia Camargo, que anunciou a destinação de R$ 300 mil em emenda voluntária do deputado federal David Soares para a área de infraestrutura urbana de Americana. O recurso será utilizado para a pavimentação asfáltica de quatro vias municipais.

O convênio firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional permitirá ao município pavimentar as ruas Marco Campari, no bairro Boa Vista, Luiz Panaro, no São Vito; Araguaia, no bairro São Roque e o trecho entre as ruas Paulo Chinelato e Roque Faraoni, no Cordenonsi.

De acordo com Vinicius Zerbetto, secretário adjunto de Planejamento responsável pela área de convênios, o convênio está assinado e falta apenas a conclusão dos detalhes técnicos por parte da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para que seja publicada a licitação.

“Este é um momento importante, a confirmação de uma emenda parlamentar que a vereadora Nathália trabalhou para a pavimentação asfáltica, verba essa muito importante para a infraestrutura. Estou muito feliz e agradeço a vereadora e o deputado por sua atuação por Americana”, disse Chico.