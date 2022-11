Americana registra 268 novos casos de Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta sexta-feira (25), que o município registrou 268 novos casos positivos de Covid-19, entre os dias 18 e 24 de novembro.

Foram 230 casos após realização de testes rápidos, dos quais 216 estão em isolamento domiciliar e 14 já se recuperaram; e 38 casos após realização de exame PCR, dos quais 17 estão em isolamento domiciliar, 12 já se recuperaram, além de nove casos de pacientes internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 45.739 casos positivos, sendo nove internados, 350 em isolamento domiciliar, 998 óbitos e 44.382 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 97.870 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta sexta-feira (25), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 16,67% para leitos com respiradores (de 18 no total, 3 ocupados) e de 22,22% para leitos sem respiradores (de 27 no total, 6 ocupados).