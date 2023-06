Americana registra aumento populacional de 12,6%, revela IBGE

Foto: Will Moreira

Americana e Santa Bárbara d’Oeste, duas importantes cidades do interior de São Paulo, apresentaram crescimento populacional de acordo com os dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Em Americana, a população alcançou a marca de 237.247 habitantes em 2023, um aumento de 26.609 em relação aos 210.638 registrados em 2010. Esse crescimento demonstra um aumento de 12,6% na população ao longo do período analisado.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, o censo revelou que a cidade viu sua população crescer de 180.009 para 183.347 habitantes no mesmo período. Esse aumento representa um acréscimo de 3.338 pessoas, equivalente a um aumento de 1,9%.

O Brasil atingiu 203.062.512 pessoas, com aumento de 12,3 milhões desde a última coleta, feita para o Censo 2010. A diferença, de 6,5%, significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país.

Os dados têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022 e fazem parte dos primeiros resultados de População e Domicílios do Censo Demográfico 2022.

