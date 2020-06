Americana registra duas mortes suspeitas e 31 casos de coroanvírus

Foram registrados ainda mais 24 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames PCR, sendo que 23 estão em isolamento domiciliar e um paciente internado em hospital particular: um homem de 46 anos, morador do Jaguari.

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” registrou nesta quarta-feira (24) mais dois óbitos suspeitos de Covid-19: um homem de 63 anos, do bairro São José, que estava internado desde o dia 15 de junho, faleceu na noite desta terça-feira (23); e um idoso de 74 anos, morador do Jardim Nossa Senhora Aparecida, que internou na terça, faleceu na manhã de hoje (24). Os dois pacientes realizaram exames PCR e o resultado ainda é aguardado, por isso, são considerados óbitos suspeitos da doença.