Americana registra mais 11 novos casos positivos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (1º) o registro de mais 11 casos positivos de Covid-19, sendo seis após realização de exames PCR e cinco após realização de testes rápidos em laboratório particular. Com esses dados, o município registra agora 116 casos positivos da doença, sendo que 93 já estão curados.

Os novos casos positivos que fizeram exame PCR são: uma mulher de 41 anos, moradora do Parque das Nações, que está em isolamento domiciliar; um homem de 47 anos, do bairro Jaguari, que já está curado; um homem de 38 anos, do bairro Jaguari, que está em isolamento domiciliar; um homem de 59 anos, do Jardim São Paulo, que está em isolamento domiciliar; um homem de 31 anos, do Balneário Riviera, que está internado em hospital particular; um homem de 42 anos, da Praia dos Namorados, que já está curado.

Os novos casos positivos que fizeram testes rápidos são: uma mulher de 42 anos, do Jardim São Paulo; uma mulher de 63 anos, da Vila Medon; um bebê do sexo masculino de 1 ano, do Nova Americana; uma mulher de 34 anos, do Nova Americana; e um menino de 4 anos, também do Nova Americana. Todos já estão curados.

O novo boletim traz ainda três novos casos suspeitos de Covid-19 que estão internados: um homem de 33 anos, do bairro Jaguari, que está em hospital particular; uma mulher de 37 anos, do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, que está no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”; e um homem de 55 anos, do Parque Universitário, que está em hospital particular.

Foram registrados também oito resultados negativos, após realização de exames PCR. Agora, Americana contabiliza 476 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 116 casos positivos, sendo sete óbitos, quatro internados, 12 em isolamento domiciliar e 93 curados; 31 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo nove internados em hospitais e 22 em isolamento domiciliar.