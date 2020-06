Ricardo Molina solicita ao prefeito reabertura igrejas na cidade

Ricardo agradeceu a disponibilidade do prefeito Omar. “O prefeito Omar, como sempre, nos recebeu prontamente e foi atencioso perante a nossa solicitação. Tenho certeza que avaliará com carinho mais essa demanda”, finalizou.

Para Ricardo, além da saúde e economia, é fundamental, neste momento, o reforço da fé, do fortalecimento da família e do amparo espiritual. “É importante salientar que estamos aqui representando a maioria da população americanense, que compreende e acreditam no poder da fé. Cada um de nós temos uma crença e precisamos fortalecê-la e os cultos, missas e reuniões são fundamentais neste processo”, afirma Molina.

O encontro serviu para o empresário intermediar a reabertura dos templos religiosos na cidade. O pedido foi formalizado através de um ofício no qual Ricardo expõe que o Decreto Municipal nº 12.465, que regulamenta a retomada das atividades, não contemplou a reabertura dos templos. No mesmo documento ele discorre sobre a relevância destes encontros religiosos.