Americana registra mais duas novas mortes por Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (8) que foram registrados mais dois óbitos por Covid-19, sendo uma mulher (73), moradora do bairro Jardim da Paz, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 3 de fevereiro e um homem (80), morador do Parque Novo Mundo, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de fevereiro.

Novos positivos

O município também teve confirmados 64 novos casos positivos, sendo 22 após realização de teste rápido, dos quais 12 permanecem em isolamento domiciliar e 10 recuperados e 42 após realização de exame PCR, dos quais 29 estão em isolamento domiciliar, 11 já se recuperaram e os dois óbitos.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Novos suspeitos

O boletim também trouxe o registro de cinco novos casos suspeitos, todos de pacientes que estão internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 10.109 casos positivos, sendo 11 internados, 259 óbitos, 242 em isolamento domiciliar e 9.597 recuperados; 42 casos suspeitos aguardam resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 16.843 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A Vigilância Epidemiológica esclareceu que na sexta-feira (5) houve um erro de exportação dos dados de casos positivos a partir do sistema E-SUS. Nesta segunda-feira, ao fazer a exportação novamente os números foram atualizados, portanto na sexta-feira o total de positivos era de 10.045 e não de 10.010, como divulgado.