Guarda Municipal recebe novas viaturas para patrulhamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O comando da Guarda Municipal de Americana apresentou ao prefeito Chico Sardelli, nesta segunda-feira (8), quatro novas viaturas, todas equipadas e prontas para serem utilizadas nas ocorrências atendidas pela corporação.

Outros quatro veículos deverão ser entregues ainda esta semana, mas ao todo, serão 20 novos automóveis que serão trocados gradativamente no decorrer do mês. Além destas viaturas, a Gama ainda tem quatro caminhonetes próprias, atualmente utilizadas pela Romu – Canil, e três bases móveis, todas próprias. Todos os automóveis compõem a frota alugada de veículos. “A troca da frota veio em boa hora, pois as viaturas já estavam, na maioria, com alta quilômetragem e com layout fora dos padrões. As viaturas estão, agora, adequadas ao padrão internacional de reconhecimento de polícia comunitária”, disse o comandante da corporação, Marco Aurélio.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli destacou que segurança pública necessita de constante investimento. “Sempre fui um grande apoiador das guardas, e se quisermos uma segurança pública de qualidade, temos de seguir realizando investimentos”, disse. A colocação de adesivos e troca da frota está prevista no contrato vigente, não tendo gerado novas despesas.