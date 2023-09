Americana registra o dia mais quente do ano com 37,2ºC

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira, 22 de setembro, marcando o último dia do inverno, a cidade de Americana foi palco de um registro surpreendente: a maior temperatura do ano. Por volta das 15h20, os termômetros da Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), situada nas dependências do Tiro de Guerra, marcaram 37,2ºC.

A elevação das temperaturas foi notável, pegando os moradores de Americana de surpresa, uma vez que o inverno chegou ao seu término. Além disso, a umidade relativa do ar atingiu um índice baixíssimo de apenas 24,3%, agravando ainda mais a sensação de calor intenso.

Segundo a agência Climatempo, a onda de calor que assola a região deverá persistir nos próximos dias, com previsão de temperaturas ainda mais elevadas. No domingo, 24 de setembro, a temperatura máxima poderá atingir impressionantes 39ºC, mantendo os moradores de Americana e regiões adjacentes em alerta quanto aos cuidados com a exposição ao sol e a necessidade de hidratação constante.