Americana registra o dia mais quente do ano com 38,5ºC

Foto: Will Moreira

Americana teve nesta segunda-feira(20), um recorde de temperatura e registrou o dia mais quente do ano.

Às 16 horas, a temperatura na cidade chegou a 38,5ºC. A informação é da Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorologicas), localizada nas dependências do Tiro de Guerra.

Antes, o dia mais quente tinha sido registrado no dia 24 de fevereiro, quando a estação registrou 35,7ºC.

Amanhã(21), o calor deve continuar na região. De acordo com a previsão da Climatempo, a temperatura deve variar entre 20ºC e 38ºC. A terça-feira deve ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.