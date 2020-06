Americana registra oitava morte por coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta terça-feira (2), o falecimento de uma idosa de 83 anos por Covid-19, às 17 horas desta segunda-feira (1º), em hospital particular de Campinas. Ela era residente há cinco anos na casa de longa permanência para idosos, do bairro Santa Cruz, em Americana, que já registrou o falecimento de duas outras moradoras pela doença no dia 23 de maio. A paciente estava internada desde o dia 24 de maio, quando realizou exame PCR para coronavírus, e tinha asma, diabetes, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, sequelas de AVC e a doença de Parkinson.

O boletim atualizado traz também o registro de oito novos resultados positivos de Covid-19. Um menino de três anos, do bairro Santa Cruz, realizou teste rápido em laboratório particular e está em isolamento domiciliar. Os outros sete casos foram confirmados após realização de exame PCR, sendo que uma mulher de 64 anos, do bairro Jaguari, já está curada. Os demais resultados positivos são de mulheres de 18, 22, 47, 25, 37 e 42 anos, que estão em isolamento domiciliar e são dos seguintes bairros: Jardim São Paulo, Jardim Ipiranga, Jardim das Flores e Parque Universitário.

Americana contabilizou ainda 12 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que cinco estão em isolamento domiciliar: um homem de 47 anos, do Nova Carioba; um homem de 39 anos, do Campo Limpo; uma adolescente de 16 anos, da Vila Mariana; uma mulher de 43 anos, da Praia Azul; e um homem de 44 anos, do Jardim da Balsa. Destes casos suspeitos, cinco estão internados no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”: um homem de 59 anos, do Vale das Nogueiras; um homem de 41 anos, do Jardim Colina; um homem de 61 anos, da Vila Mariana; uma mulher de 65 anos, do Boa Vista; e uma idosa de 82 anos, do Jardim da Paz. Dois casos suspeitos estão internados em hospitais particulares: uma idosa de 81 anos, do Jardim Girassol; e um idoso de 75 anos, do bairro Antonio Zanaga.

O boletim atualizado traz ainda dez casos de resultados negativos após realização de exames PCR e outros dez resultados negativos após realização de testes rápidos em laboratórios particulares. Com esses dados, Americana contabiliza agora 496 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 125 casos positivos, sendo oito óbitos, três internados, 20 em isolamento domiciliar e 94 curados; 35 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 13 internados em hospitais e 22 em isolamento domiciliar.