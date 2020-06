EXCLUSIVO: Suzano confirma caso de coronavírus entre funcionários

A Suzano Papel e Celulose registrou nesta terça-feira(2), um caso de Covid-19 entre os funcionários da planta que fica no limite entre Americana e Limeira. A informação exclusiva do Portal de Americana foi confirmada pela empresa.

De acordo com a Suzano, o funcionário, que não teve a identidade revelada, está com sintomas leves, com acompanhamento do time de Saúde e Qualidade de Vida da empresa, conforme orientação médica, e passa bem. O colaborador apresentou os primeiros sintomas de suspeita de coronavírus no dia 19/05, comunicou seu gestor imediato e foi encaminhado na sequência para quarentena domiciliar.

“Assim que a suspeita do caso foi identificada, foi seguido o protocolo de segurança da companhia, de acordo com o Ministério da Saúde. Como medida preventiva de modo a cuidar dos seus colaboradores, familiares e sociedade em geral, foram mapeadas todas as pessoas que tiveram contato direto com este colaborador. A unidade segue operando normalmente”, disse a empresa em nota.

“A Suzano também tem adotado iniciativas para intensificar a frequência de ações de limpeza e higienização em áreas comuns de todos os seus ambientes e aumentar o distanciamento de colaboradores em locais como refeitórios e áreas de controle. A empresa segue operando com foco na segurança e saúde dos colaboradores para manter abastecida a população com produtos ainda mais essenciais neste momento crítico”,declarou a empresa que é produtora de papel .