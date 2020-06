Academia de Americana volta a funcionar de forma irregular

Uma academia de crossfit de Americana retomou suas aulas nesta segunda-feira (1), contrariando o decreto estadual sobre a quarentena e as medidas de isolamento social.



O local que fica na Avenida Geraldo Gobbo, no bairro Boa Vista, avisou os alunos sobre a retomada através do aplicativo da academia. Americana já registrou 7 mortes por coronavírus e e 116 casos, de acordo com o último boletim da Vigilância Epidemiológica.

“Sei que muitos de vocês tem opiniões diferentes em relação ao período que estamos vivendo, e isto é normal, e está tudo bem! Nós queremos lutar por nosso sonho que é contribuir para a saúde e bem estar da população. E pensamos nisso se continuássemos fechado, poderíamos interromper esse projeto”, disse o texto enviado aos alunos.

Contraditoriamente, o academia disse que vai seguir as orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e demais órgãos, mas a reabertura é ilegal, segundo a prefeitura.

Na aula oferecida às 18h, desta terça-feira(2), o Portal de Americana registrou cerca de 10 pessoas no interior do local realizando o treinamento.



De acordo com a Prefeitura de Americana, as academias estão proibidas de funcionar. “A vigilância vem realizando as vistorias conforme são feitas denúncias, já que há uma gama muito grande de estabelecimentos”, disse a nota encaminhada ao Portal.

Confira o comunicado enviado aos alunos