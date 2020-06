Enfermeira de Santa Bárbara morre vítima do coronavírus

Maria de Lourdes Barbosa, de 67 anos, é a quarta vítima do coronavírus em Santa Bárbara d’Oeste.



A enfermeira aposentada morreu na noite de sábado (30). Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Campinas.



Como a morte aconteceu em outra cidade, a Vigilância Epidemiológica de Snata Baravara ainda não foi notificada oficialmente sobre o caso.



A moradora do Jardim Pérola, que atuou em diversos hospitais da região, deixa 5 filhos. O sepultamento aconteceu no domingo (31) no cemitério Parque dos Lírios.