Americana registra primeiro caso suspeito da varíola do macaco

A Secretaria de Saúde de Americana informou que o município registrou, nesta sexta-feira (17), um caso suspeito de varíola do macaco.

O paciente é um homem, de 39 anos, que há três dias apresenta febre, dor no corpo e dor de cabeça. Entre ontem e hoje começaram a aparecer lesões no corpo (erupções cutâneas). Ele não tem histórico de viagem ao exterior e nem de contato com pessoas suspeitas da varíola do macaco, mas trabalha como motorista de aplicativo.

A Vigilância Epidemiológica de Americana está seguindo todos os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde, sob orientação do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) Campinas, órgão ligado ao Governo do Estado de São Paulo.

O paciente foi atendido no Pronto Atendimento do Zanaga e está sendo transferido para um quarto de isolamento no Hospital Municipal. O caso clínico não exige internação, mas a medida é importante para garantir que o mesmo fique isolado até que sejam realizados todos os exames necessários.

Ele será monitorado pela equipe médica do HM e pela Vigilância Epidemiológica, que reforça que várias doenças podem ser consideradas pelos sintomas apresentados e que todas serão testadas.