Carreta de dupla Maiara e Maraisa tomba em rodovia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A carreta que transportava os equipamentos da dupla Maiara e Maraisa tombou na tarde desta sexta-feira(17), no interior de São Paulo. A dupla é uma das principais atrações da Festa do Peão de Americana nesta sexta.

O acidente aconteceu na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira, que liga Jaú a Bariri, onde a dupla se apresenta no início da noite de hoje.

As cantoras não estavam no veículo que é usado somente para o transporte de equipamentos. De acordo com a prefeitura de Bariri, a apresentação da dupla está confirmada, em seguida, elas se deslocam para Americana.

Além de Maraia e Maraisa, a Festa do Peão de Americana também terá shows de Hugo e Guilherme e Alok.