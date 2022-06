Ricardo Molina trás ex-ministro de Bolsonaro para a Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A convite do pré-candidato a deputado estadual, Ricardo Molina, o ex-ministro da infraestrutura e pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará neste sábado (18) na Festa do Peão de Americana. Molina é presidente do Republicanos em Americana, mesmo partido de Tarcísio.

A primeira visita do ex-ministro na cidade foi no encerramento da motociata do presidente da República, Jair Bolsonaro. O evento foi organizado por Molina e ocorreu no dia 15 de abril no recinto da festa do peão. Na ocasião, Tarcísio fez parte da comitiva do presidente.