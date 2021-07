Americana registra saldo positivo de emprego de janeiro a maio deste ano

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O saldo de emprego registrado em Americana em 2021 é bastante positivo, apontam os dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De janeiro a maio deste ano, foram 16.342 contratações contra 13.132 desligamentos, gerando um saldo positivo de 3.210 empregos. “Americana continua sendo a cidade mais próspera e com maior capacidade de geração de empregos da nossa microrregião”, afirmou o secretário adjunto da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O indicador positivo se mantém nos cinco primeiros meses do ano. Em janeiro, foram 3.165 admitidos e 2.557 desligados; em fevereiro, 4.028 admitidos e 2.734 desligados; em março, 3.650 admitidos e 2.821 desligados; em abril, 2.696 admitidos e 2.491 desligados; e em maio, 2.803 admitidos e 2.529 desligados.

Americana está empenhada em implementar políticas públicas que resultem na geração de emprego e renda. “Fomos a primeira cidade da região de Campinas a criar o Comitê de Retomada Econômica, que agrega representantes do poder público e da sociedade civil com o intuito de estudar propostas para o crescimento local”, enfatizou Rafael.

O Comitê é composto por representantes da Prefeitura, Câmara Municipal e entidades e órgãos de classe como Sebrae, Sinditec, Sincomércio, Aescon, Ciesp, Acia, Senai, Fidam, OAB, Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, Fatec, Unisal e FAM, que se reúnem periodicamente e discutem a adoção de políticas que promovam a retomada econômica, como a elaboração de uma agenda de eventos e feiras, realização de um mutirão para formalização de empresas, disponibilidade de linhas de crédito, cursos de capacitação, incentivo ao turismo de negócios, criação de uma plataforma on-line para negócios regionais, entre outras propostas.

Além disso, a Administração Municipal conta com o Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), que promove, com regularidade, cursos profissionalizantes para a capacitação de mão de obra.