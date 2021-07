Americana sai na frente e antecipa para segunda-feira vacinação de pessoas com 38 e 39 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana anunciou neste sábado(3), a antecipação para segunda-feira(5), do início da vacinação contra covid-19 de pessoas com 38 e 39 anos.

De acordo com o anúncio do executivo o agendamento será feito através do site da secretaria de Saúde e será aberto na tarde de hoje. O site para o agendamento é o https://saudeamericana.com.br/inicioVacinacao/

A previsão de vacinação de pessoas com 39 anos, de acordo com o calendário estadual, deveria começar apenas no dia 15 de julho, ou seja, houve a antecipação de 10 dias na cidade.