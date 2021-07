Após ser criticado por atraso, vereador pede para leitores do Portal apagarem comentários críticos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Conforme o Portal de Americana mostrou ontem (1°), durante a sessão da Câmara Municipal de Americana, o vereador Wagner Rovina(PV), disse que não devia satisfação sobre o atraso na sessão semanal da casa. (Relembre aqui).

A notícia foi publicada por este site e compartilhada nas redes sociais. Alguns leitores fizeram críticas ao trabalho do parlamentar e voltaram a afirmar que ele deve satisfação sobre seus atos, já que foi eleito pelo povo.

Mas, os leitores do Portal foram surpreendidos com mensagens do próprio vereador em suas caixas de mensagens nas redes sociais. Rovina enviou para os leitores do site uma justificativa sobre sua fala e chegou a pedir para uma leitora do site apagar o comentário crítico.

“Referente a mina fala quis dizer/frisar que não devo satisfação alguma para a câmara, que meu compromisso é com o povo/munícipes. Infelizmente para dar ibope colocaram de outra forma”, justificou o vereador. Em seguida, Rovina fez a solicitação. “Se puder excluir a mensagem [comentário] agradeço”, afirmou.

A leitora disse ao Portal que foi surpreendida com a mensagem e o pedido “inusitado”. “Ele veio aleatoriamente no meu messenger. Mas vi que algumas pessoas apagaram seus comentários, então ele deve ter mandado mensagem para outras pessoas”, disse.