Secretaria de Saúde diz que não houve aplicação de vacinas vencidas em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana, através da assessoria de imprensa da prefeitura, negou a informação de que a cidade teria aplicado 17 doses de vacinas da AstraZeneca vencidas.

A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta sexta-feira(2), através de um cruzamento de dados do Ministério da Saúde. A publicação afirma que houve a aplicação de 26 mil doses após o prazo de validade.

A secretaria municipal nega a informação. “Americana não fez nenhuma aplicação de vacina vencida. Em relação às 17 doses de vacina vencidas do laboratório AstraZeneca, informadas ao município, a Vigilância Epidemiológica realizou contatos com os moradores que receberam e pediu para que eles enviassem foto do cartão de vacina, onde consta o número do lote, sendo que esse número não corresponde ao lote informado no sistema, ou seja, o que houve foi erro de digitação, portanto.”

