Amanhã é o último dia para inscrição na Prova de Bolsas on-line FAM

A FAM-Faculdade de Americana encerra nesta sábado (3), as inscrições para mais uma edição da Prova de Bolsas FAM para o Vestibular de Inverno. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site: fam.br.

A prova será realizada no domingo, dia 4, às 14h00, de maneira on-line, ainda devido à pandemia. A prova consiste em uma redação. O tema será divulgado através de uma live explicativa no mesmo horário, no canal do youtube da FAM (youtube.com/famamericana).

Os descontos chegam até 100% para todos os cursos presenciais de graduação e tecnólogos. A bolsa é pessoal e intransferível.

Conheça os cursos oferecidos: Administração Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado) Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Medicina Veterinária Matutino e Noturno, Nutrição,

Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística,Tecnologia em Marketing, Ciência da Computação, Fisioterapia e Publicidade e Propaganda.