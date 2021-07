Prefeitura de Nova Odessa presta homenagem aos profissionais de Saúde com grafite

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Dia do Hospital, comemorado nacionalmente em 02 de julho, foi celebrado em Nova Odessa com uma homenagem muito especial aos profissionais da Saúde como um todo. Trata-se de uma pintura em grafite na fachada da Secretaria Municipal da Saúde, feita pelo artista visual local Aldo da Silva Barbosa, o Aldinho – que também é servidor municipal lotado no Fundo Social de Solidariedade.

A intervenção é uma homenagem da Prefeitura de Nova Odessa a todos os profissionais que atuam na Rede Municipal de Saúde, incluindo no Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia, e foi “recebida” pessoalmente pelo Cláudio José Schooder, o Leitinho, e por profissionais da SUS (Sistema Único de Saúde).

A pintura de Aldinho retrata uma enfermeira que, de acordo com ele, “representa toda a classe (dos profissionais) da Saúde, que está na linha de frente dos cuidados à vida durante a pandemia de Covid-19”. “Fui convidado pelo diretor municipal de Cultura, o Cadu (Carlos Eduardo Pinotti Junior) para homenagear os profissionais da Saúde através do grafite e acredito que a enfermeira simboliza o esforço de todos eles nesse momento tão difícil que o mundo vive”, afirmou.

Na sexta-feira, o prefeito Leitinho acompanhou a entrega do trabalho pronto à comunidade, agradeceu Aldinho pelo grafite e também aos responsáveis pela doação das tintas utilizadas na pintura – o Moto Clube Insano de Nova Odessa, o bar e restaurante Umami e a empresa Piramotos. Ele também voltou a agradecer e elogiar o trabalha da equipe da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento à pandemia e pela dedicação em geral à população.

“Como profissionais da Saúde, eu e o doutor Nivaldo (Nivaldo Luís Rodrigues, secretário municipal da pasta) temos como objetivo salvar vidas. E quem faz esse trabalho de cuidar do próximo e de salvar vidas, lá na ponta, lá nas unidades de Saúde, é nossa equipe de profissionais, tão dedicados no dia a dia ao povo de Nova Odessa. Só temos a agradecer a todos, desde o pessoal da limpeza até o médico especialista, principalmente neste momento mais grave da pandemia”, afirmou o chefe do Executivo.

CONHEÇA

Morador de Nova Odessa, Aldinho conta que é apaixonado pela arte desde pequeno e teve seu primeiro contato com o grafite por volta do ano 2000. A partir daí, não parou mais. Hoje, ele desenvolve trabalhos em diversas técnicas – cartum, realismo, caricatura e ilustrações -, tendo como característica os traços animados.

Além de ter participado de exposições de artes de grande destaque, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba e o Salão de Belas Artes, também de Piracicaba, Aldinho tem várias obras espalhadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Em Sumaré, destaca-se um grafite de 8×14 metros na fábrica Sherwin Williams. Em Campinas, o artista deixou sua marca no estádio e cento de treinamento da Associação Atlética Ponte Preta. Em Nova Odessa, realizou intervenções no Pontilhão do Jardim São Jorge e na Praça dos Três Poderes, no monumento “Obelisco”.

“A arte não é só reativa, é preventiva também e tem um papel fundamental em momentos de dificuldade. Além de aproximar as pessoas, combate a depressão, a ansiedade, a criminalidade e tantos outros males que afetam a sociedade. Por isso, temos planos de retomar projetos artísticos no município assim que os efeitos da pandemia forem minimizados”, complementou o diretor municipal de Cultura.