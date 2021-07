“Nossa represa é um verdadeiro penico”, diz Chico sobre Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), voltou a pedir apoio das cidades a montantes no combate a poluição a Represa Salto Grande, em Americana, na manhã desta sexta-feira(2), durante a reunião do Parlamento Metropolitano da RCM (Região Metropolitana de Campinas).

“Hoje a nossa represa representa um verdadeiro penico. Os cidadãos das cidades a montantes apertam a descarga e cai dentro da nossa represa” disse Sardelli durante o discurso de abertura do evento.

O prefeito também ressaltou que Americana trabalha para que todo o esgoto da cidade seja tratado com a conclusão da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba. “Não estamos perdendo de vista isso, mas nós precisamos dos parlamentos para falar com os prefeitos que possuem obrigação de nos ajudar. As cidade precisam se unir nesta responsabilidade”, afirmou o prefeito.

Chico foi enfático ao defender a necessidade de empenho dos municípios para a recuperação da qualidade da água da represa por meio do tratamento do esgoto. “Americana está triste. A Represa de Salto Grande é um parque natural que não podemos utilizar sem termos a culpa total. Só vamos resolver de vez a questão no dia em que tratarmos o esgoto das cidades que estão antes de Americana”, apelou.

A reunião do parlamento serviu para debater soluções para a crise hídrica regional. Representantes de diversas câmaras da RMC estiveram presentes no encontro.

De acordo com o prefeito, 18 cidades jogam esgoto na represa. O Portal de Americana solicitou a lista das cidade para a assessoria de imprensa da prefeitura, mas até o fechamento não teve resposta.

Chico pretende visitar os municípios responsáveis pela maior emissão de carga orgânica no Rio Piracicaba ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi. “Não é justo que a gente tenha que enfrentar sozinho este desafio, por isso peço ajuda de vocês”, disse Chico.