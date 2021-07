Rapaz morto em acidente na Rodovia Anhanguera é identificado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi divulgada a identidade da vítima do acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na manhã desta sexta-feira(2), na Rodovia Anhanguera em Americana. Wesley Henrique de Morais de Souza, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos.

O Agropet Mineiro, onde o rapaz trabalhava, publicou uma nota em que lamenta a morte do colaborador

“É com muito pesar que informamos o falecimento do nosso colaborador Wesley Henrique de Morais de Souza no dia de hoje. Perdemos mais que um colaborador, perdemos um grande amigo. Dono de um grande coração! Que nos fará muita falta! Aos familiares e amigos, desejamos nossos mais sinceros sentimentos!”, disse a direção do Agropet.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão informou que seguia pela via, quando próximo ao quilômetro 123 do sentido sul o motociclista chochou-se contra a mureta de proteção e, em seguida, foi atropelado pelo caminhão.

O resgate da concessionária CCRAutoban foi acionado mas a morte foi constatada ainda no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana.

De acordo com a empresa, em respeito a morte do colaborador as lojas da Campos Salles e do Zanaga estarão fechadas nesse sábado.