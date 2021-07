Análise identifica problema em um respirador do HM e aparelhos são lacrados preventivamente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana informou na manhã desta sexta-feira(2), que uma análise independente contratada para analisar os respiradores recentemente comprados pelo município identificou, preliminarmente, problemas em um dos equipamentos, o que vai exigir análise e investigação dos demais.

Em nota, a prefeitura e a direção do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informaram que a investigação foi iniciada pela Secretaria de Saúde, após apontamentos de profissionais do HM sobre possíveis dificuldades para a operação dos aparelhos. Este relatório foi tornado oficial apontando haver problemas e, a partir daí, se iniciaram as apurações.

“A Secretaria de Saúde já comunicou os primeiros resultados ao Ministério Público e, em paralelo, abriu sindicância interna para apurar toda e qualquer denúncia relativa ao caso. É preciso destacar que os equipamentos possuem toda a documentação necessária junto à Anvisa, e que eles operam em outros municípios, por isso se faz importante alertar as autoridades sobre cada passo desta apuração”, informou em nota.

De acordo com o apontamento profissional, os equipamentos vinham operando apenas em casos emergenciais, deverão passar por uma maior análise antes de um parecer definitivo. Até que isso ocorra, os respiradores ficarão lacrados e sem utilização.

“Esclarecemos que não haverá desassistência ocasionada pela interrupção na sua utilização”, afirmou a prefeitura.