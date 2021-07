Entregador morre em acidente na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um entregador de 23 anos morreu em um acidente no final da manhã desta sexta-feira(2), em um acidente na Rodovia Anhanguera, em Americana.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão informou que seguia pela via, quando próximo ao quilômetro 123 do sentido sul o motociclista chochou-se contra a mureta de proteção e, em seguida, foi atropelado pelo caminhão.

O resgate da concessionária CCRAutoban foi acionado mas a morte foi constatada ainda no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana.