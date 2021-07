Apenas 4 dos 19 vereadores comparecem a reunião sobre a poluição da represa Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Apenas quatro dos dezenove vereadores da Câmara Municipal de Americana compareceram na reunião do Parlamento Metropolitano realizada na manhã desta sexta-feira(2), no Centro de Cultura de Lazer de Americana.

Estiveram presentes somente Gualter Amado(Republicanos), Léo da Padaria(PV) e Léco Soares(Podemos), além do presidente Thiago Martins(PV), que também acumula o cargo de vice-presidente do parlamento.

O parlamento é composto por representantes do legislativo das 20 cidades da região.

Entre os principais temas debatidos na reunião estava a poluição da Represa Salto Grande e a crise hídrica. O superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), Carlos Zappia, destacou que o município precisa da colaboração das dezoito cidades vizinhas – que jogam esgoto em natura nas águas.

“Saio frustrado daqui. Gostaria da presença do Ministério Público e da CPFL (Renováveis) e das cidades a montantes. Vim com o intuito de cobrar ações. O assunto é debatido há tempos e nada é feito”, destacou Gualter Amado durante seu discurso.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV) e o vide, Odir Demarchi(PL), participaram da abertura do evento. O presidente do parlamento, Zé Carlos e também presidente da Câmara Municipal de Campinas, pediu que Sardelli encaminhe as demandas da cidade para que sejam levadas ao governo do Estado e ao Governo Federal.