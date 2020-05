Americana tem mais um caso positivo e 13 novos suspeitos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (29) o registro de mais um caso positivo de Covid-19, de uma menina de 10 anos, moradora do Parque Novo Mundo, que fez teste rápido em laboratório particular e já está curada. O boletim atualizado traz ainda 13 novos casos suspeitos que aguardam resultado de exame PCR.

Os suspeitos que estão em isolamento domiciliar são 11 mulheres de 18, 33, 22, 47, 25, 39, 27, 38, 34, 39 e 37 anos; e um homem de 42 anos. Um caso suspeito está internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”: uma mulher de 64 anos, moradora do bairro Campo Limpo.

Casa de idosos

Uma idosa de 83 anos, que já testou positivo para Covid-19 e estava internada no Hospital Municipal, teve alta e está em isolamento domiciliar. Ela reside na casa de longa permanência para idosos que teve o falecimento de duas moradoras pela doença no dia 23 de maio. Um idosa de 81 anos, que também testou positivo para a doença, continua internada em hospital particular, assim como uma funcionária da casa, de 41 anos, que está internada no Hospital Municipal, mas ainda aguarda resultado de exame PCR.

Balanço

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 105 casos positivos, sendo seis óbitos, três internados, dez em isolamento domiciliar e 86 curados; 41 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 12 internados em hospitais e 29 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 468 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.