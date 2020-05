Vereador pede informações ao Procon de reclamações da Claro/NET

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o atendimento da empresa Claro/NET, prestadora de serviços de telefonia, TV e internet no município de Americana.

No documento, o parlamentar afirma que constantemente é procurado por moradores do município com reclamações sobre o atendimento prestado pela empresa a seus clientes.

“Eu mesmo fui encaminhado para ir pessoalmente até a empresa para tentar resolver um problema e chegando lá estava tudo fechado. Colecionei números de protocolos, várias ligações caindo e nada resolvido”, aponta.

No requerimento, Martins pergunta o número de reclamações mensais no Procon Americana no ano de 2020 e quais os procedimentos adotados pela empresa em relação ao atendimento presencial durante o período de quarentena pela pandemia de Covid-19. Questiona, ainda, se houve notificação por parte da prefeitura para normalização.