Prefeitura vai permitir abertura do comércio conforme determinação do Governo de SP

A Prefeitura de Americana, após Reunião do Comitê de Crise de Combate ao Covid-19, estabeleceu os termos definidos para o retorno do funcionamento dos estabelecimentos do município a partir de segunda-feira (1º). O decreto regulamentando a medida será publicado em edição extraordinária neste sábado e leva em conta não só o decreto estadual, como as orientações debatidas em reunião com a DRS (Diretoria Regional de Saúde) – 7 nesta sexta-feira (29).

Após o anúncio do Governo do Estado nesta semana, o município seguirá exatamente o que foi permitido pelo Governo Estadual para municípios na Fase 2. A reabertura gradual prevê, para esta fase, a liberação de funcionamento de escritórios, comércio, shoppings (ou galerias), concessionárias e imobiliárias. Cada setor tem regras de segurança para o funcionamento, que podem ser conferidas no link

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.

A medida dá sequência ao que vem acontecendo desde que foi anunciada a quarentena, de que o município seguindo à risca às decisões do governador, conforme previsão legal. Vale destacar que todas as proibições em vigor até agora são por ordem estadual, o Poder Executivo municipal apenas vem dando cumprimento ao que vem sendo determinado.

Área Azul e transporte urbano

O serviço de Área Azul continua suspenso temporariamente e a empresa de transporte coletivo urbano comunicou que, nesses primeiros dias, terá ônibus extras na retaguarda, para atender os locais onde houver aumento do número de passageiros. Passados os primeiros dias, depois de avaliado o impacto que a volta ao trabalho irá ter no transporte público, serão definidos novos horários ou aumento de veículos em determinados horários.