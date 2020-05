Comércio de Nova Odessa poderá funcionar apenas 4 horas por dia

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e os integrantes da Comissão Mista de Combate à Covid-19 no Âmbito do Desenvolvimento Econômico e Social se reuniram nesta sexta-feira com a vice-presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Juçara Rosolen, para explicar como se dará a retomada gradual de alguns setores da economia local a partir de segunda-feira, dia 1º de junho, dentro do que prevê o Plano São Paulo – elaborado pelo governo estadual – e o decreto municipal que será publicado na edição deste sábado (30) do Diário Oficial do Município.

Poderão realizar atendimento presencial ao público as imobiliárias, escritórios e comércio desde que adotem todos os protocolos sanitários contidos para cada setor dentro do Plano São Paulo, atuem com capacidade limitada à 20%, horário reduzido de 4 horas seguidas e cumpram as determinações contidas na portaria elaborada pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa, que também será publicada no DOM deste sábado. Os estabelecimentos também deverão imprimir e preencher o Termo de Responsabilidade, que já está disponível no site da prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br).

O documento deverá ser fixado na entrada dos estabelecimentos para que os lojistas atestem que conhecem e respeitarão todas as medidas impostas pelo protocolo sanitário do governo estadual e as recomendações contidas na portaria da Secretaria Municipal de Saúde.

Além do prefeito Bill, participaram da reunião com a Acino os secretários Eduardo Gazzetta (Governo); Regina Pocay (Desenvolvimento Econômico e Gestão Social); além dos secretários-adjuntos Marcos Cardoso (Desenvolvimento Econômico); Arthur Trevisoni (Governo); Robson Fontes (Administração) e o advogado Rodolfo Kokol, representando a sociedade civil. “O diálogo é, sempre, a melhor forma de chegarmos a um consenso. Nós sempre estivemos à disposição da Acino e de todos os outros segmentos representados em Nova Odessa, para, juntos, encontrarmos a melhor maneira de minimizar os impactos causados por esta pandemia. É claro que não está sendo fácil, mas essa retomada gradual de alguns setores já um importante passado. Por outro lado, é importante que todos os estabelecimentos que voltarão a atender a partir de segunda-feira, cumprem à risca todas as recomendações sanitárias, para que não tenhamos um aumento no número de casos de coronavírus em Nova Odessa e possamos avançar para uma fase que nos permita uma flexibilização ainda maior”, disse o prefeito Bill. “Nós temos ciência do momento delicado que a cidade e o País atravessa, mas temos sempre que defender os interesses dos comerciantes e dos associados da Acino. Por isso, desde o início da pandemia, não estamos omissos. Pelo contrário, estamos sempre apresentando propostas que permitam atender a nossa classe”, afirmou Juçara.