Americana terá novo centro comercial, o Pátio 330, com serviços modernos e diversificados

A cidade de Americana se prepara para receber um novo e inovador centro comercial, o Pátio 330, localizado na Avenida Afonso Pansan, ao lado do Via Direta.

Totalmente voltado para a área de serviços, o empreendimento contará com uma variedade de opções, como lavanderia, drogaria, pet shop, academia e um charmoso mercadão gastronômico. Serão aproximadamente 60 lojas disponíveis, além de 188 vagas de estacionamento, proporcionando conforto e praticidade em um único lugar.

