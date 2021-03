Americana vacina 846 pessoas no primeiro dia do novo drive-thru

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia em que Americana abriu mais um posto de drive-thru para vacinação contra a Covid-19, no Portal da cidade (Avenida Antônio Pinto Duarte), os técnicos da Secretaria de Saúde vacinaram 2.266 pessoas com a primeira dose. Apenas neste novo posto de vacinação foram aplicadas 846 doses, já no drive da UBS Cillos foram 884.

Ao todo foram vacinados 2.243 idosos acima de 69 anos e 23 profissionais de saúde. Com isso, o município atinge a marca de 23.539 pessoas vacinadas com a primeira dose.

Também foram vacinadas 142 pessoas com a segunda dose, sendo 128 idosos com 77 anos ou mais e 14 profissionais de saúde, totalizando 7.372 pessoas vacinadas com a dose complementar.

A vacina continua disponível nos dois postos de drive thru, sendo um no final da Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do portal, e outro em frente à UBS Cillos. O horário de funcionamento é das 8h às 16h. Por enquanto, o agendamento está suspenso porque esgotaram as vagas disponíveis. A Secretaria de Saúde irá avaliar a demanda e verificar sobre a necessidade de novos agendamentos a partir da próxima segunda-feira (29).