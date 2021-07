Americana vai vacinar moradores de rua na terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, irá vacinar contra a Covid-19, na próxima terça-feira (13), os moradores em situação de rua do município. A Vigilância Epidemiológica irá disponibilizar a vacina da Janssen, de dose única, para facilitar o processo de imunização, considerando as dificuldades para o retorno dos moradores, a fim de obterem uma segunda dose.

Também irão colaborar com a ação as entidades Missão Jeito de Ser, Guarda Municipal de Americana, Associação Vinde a Luz, Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e Projeto “De Cara Limpa”, da Igreja Presbiteriana.

A vacinação será realizada na Igreja Presbiteriana da região central, no espaço, localizado na Rua 12 de Novembro. Lá, os moradores serão acolhidos pelos voluntários do projeto “De cara Limpa”, que lhes oferecerão refeição, banho e roupas limpas, antes de serem imunizados.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a estimativa é de que haja uma população itinerante, entre 150 e 200 moradores, vivendo pelas ruas e também em abrigos, no município.