ANVISA decide nesta sexta sobre novo lote de 4,8 milhões de doses da CoronaVac

Anvisa realiza nesta sexta-feira (22) uma reunião extraordinária da Diretoria Colegiada para avaliar o segundo pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac feito pelo Instituto Butantan. A reunião está marcada para as 15h.

Este segundo pedido foi submetido à Agência na última segunda-feira (18), inicialmente com 206 páginas, e complementado às 20h49 do mesmo dia com mais 727 páginas e trata da liberação do segundo lote com 4,8 milhões de doses da vacina contra Covid-19.

Os frascos foram envasados no Instituto Butantan, em São Paulo, a partir lotes de vacinas importadas da fábrica da Sinovac, na China. Como todas as reuniões públicas da Diretoria Colegiada da Anvisa, o encontro será transmitido pelos canais digitais da Anvisa.