Aplicativo que devolve parte do dinheiro das compras em supermercados chega a Americana

Americana acaba de ganhar um aplicativo que devolve parte do dinheiro das compras em supermercados e farmácias. Estamos falando do Mangos App que funciona na modalidade cashback.

O Mangos oferece ofertas através do seu sistema e possui em seu catálogo dezenas de comércios da cidade. Para receber o cashback, o cliente precisa fazer o download do App e fazer o cadastro.

Já com o Mangos instalado, basta ativar as ofertas, ir até o estabelecimento participantes e fazer a compra normalmente. Já com o cupom fiscal em mãos, basta fotografar o QRCode e acumular pontos. O dinheiro poderá ser resgatado diretamente para a conta bancária.

Entre os itens com maior valor de cashbak estão as cervejas das principais marcas e produtos do dia a dia como frios e laticínios, bebidas não alcoólicas, limpeza e itens de mercearia. O valor do reembolso pode chegar a 10%.

Para baixar o Mangos App e aproveitar as ofertas basta acessar o site https://www.mangos.com.br/ ou ir até a loja de aplicativos do seu celular.