Após 30 anos, Chico entrega prolongamento da Bandeirantes e alça do viaduto Romano

O prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi entregaram à população, nesta quarta-feira (21), o novo acesso ao Viaduto João Batista de Oliveira Romano, incluindo o novo trecho da avenida Bandeirantes, a partir da Rua Rondônia, e a remodelação viária na Abdo Najar.

Além do prolongamento de mil metros de extensão na avenida Bandeirantes e a construção da alça, o viaduto recebeu a proteção guarda-corpo para segurança dos motoristas e pedestres e sinalizações viárias. Os serviços contemplaram uma série de melhorias, como a ampliação da faixa de rolamento, guias, sarjetas, calçadas, galerias de águas pluviais e iluminação de LED.

O cruzamento da avenida Abdo Najar com a rua Tibiriçá, região do bairro Conserva, ganhou um conjunto semafórico para ordenar o trânsito.

O ex-prefeito Omar Najar também participou da solenidade, juntamente com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e o secretário adjunto de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol.

“Um dia muito feliz hoje para a nossa Administração e para a população. Uma obra muito aguardada que está sendo entregue para melhorar a vida dos motoristas e um novo acesso e remodelação viária para agilizar o fluxo de veículos e promover a mobilidade urbana em nosso município. Agradeço pelo apoio do companheiro e amigo, ex-prefeito Omar Najar, que iniciou o projeto da obra, o vice Odir, um guerreiro, o secretário Adriano, que se empenhou para a realização desta obra, o presidente da Câmara Thiago Martins, funcionários, vereadores e todos os presentes. Esta obra, com certeza, trará muito desenvolvimento para toda a região. Meu sentimento é de gratidão. Vamos fazer muito mais por Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice Odir ressaltou a dedicação dos envolvidos no trabalho. “Agradeço a todos os presentes, o prefeito Chico, Omar, Adriano, Pedro Peol. São dois anos de Administração e já tivemos muitas conquistas, com a colaboração dos funcionários, da Câmara Municipal e parceiros. Essa obra é um marco dos dois prefeitos, do Chico e do Omar, para o bem da cidade e da população”, disse Odir.

Omar Najar falou sobre a importância da continuidade das obras a cada gestão. “É um prazer estar aqui hoje. Agradeço o convite do prefeito Chico e do Odir. Fiquei muito feliz que o Chico deu continuidade na obra, que era muito esperada pela população e ficou abandonada por muito tempo”.

“Uma obra esperada pela população há mais de 30 anos, que está sendo entregue à população pela gestão do prefeito Chico Sardelli. Agradeço também ao Omar Najar, que iniciou o projeto. Avançamos com outras frentes de trabalho em toda a cidade, trazendo infraestrutura e melhorias para a população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As obras foram executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.

Também participaram da solenidade de entrega o presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins, o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli, secretários municipais, vereadores, funcionários da prefeitura, entre outros convidados.