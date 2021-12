Após não conseguir pagar financiamento, homem pede para polícia apreender carro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motorista não identificado pediu para a polícia apreender um carro, na manhã de hoje (28), em Americana.

O Palio foi deixado no estacionamento da unidade da Polícia Civil de Americana, na Rua São Vito. O veículo estava com um bilhete afixado no para-brisa com o pedido de apreensão.

“Senhores policiais venho aqui deixar com os senhores este carro que está atrasado e com débito no banco. Faço isso porque não tenho condições de pagar mais. Infelizmente não fiz as coisas certas é minha vida desandou. Deixo esse carro com as autoridades assim prendendo. Melhor do que eu vender e alguém com má intenção use para o mal. Está um pouco bagunçado porque retirei um pequeno som. Obrigado”, disse o proprietário em uma carta.

Os policiais civis acionaram a equipe da Guarda Civil Municipal que apreendeu o carro.