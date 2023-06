Aposta de Americana ganha R$66 mil na Quina de São João

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma aposta de Americana do tipo bolão faturou mais de R$66 mil na Quina de São João, no sorteio realizado neste sábado(24).

O jogo teve 4 números sorteados. O bolão que foi premiado em R$66.880,71 foi dividido em 13 cotas. Uma outra aposta simples da cidade faturou R$7.431,19

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

O concurso especial teve oito apostas que acertaram as cinco dezenas sorteadas e vão dividir o prêmio de R$ 216,76 milhões. As dezenas sorteadas foram 12,13, 45, 47, e 70.

As apostas vencedoras do concurso n 6.172 da Quina foram registradas em Anápolis (GO), Campo Grande (MS), Jaú (SP), Itaobim (MG), Belo Horizonte (MG), São Mateus do Maranhão (MA), Itabuna (BA) e Guaratuba (PR).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora levará o prêmio de R$ 27.098.455,57. É a maior premiação já paga na Quina de São João. O maior prêmio do concurso especial havia sido o de 2021, que pagou R$ 204,8 milhões, também, para oito apostas.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)