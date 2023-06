Morador de Americana ganha R$ 350 mil no VidaCap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador de Americana foi premiado com o prêmio principal do sorteio do Vida Cap Limeira, que foi realizado na manhã deste domingo(25). O valor da cartela de aposta era R$15.

João Paulo Santos, do bairro chácara Letônia, vai levar para casa o valor de 350 mil. O resultado do concurso especial de São João foi anunciado em transmissão ao vivo pela TV.

Uma residente da Americana faturou R$ 10 mil em outro sorteio e, outros 15 moradores da cidade foram premiados no Giro da Sorte, que distribuiu 60 prêmios de R$ 1.250.

