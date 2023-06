Óleo de cozinha que chegou R$9 no ano passado, é vendido por R$ 4,59 hoje em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Óleo de soja, conhecido popularmente como óleo de cozinha, que chegou a custar R$ 9 nos mercados em 2022, já é encontrado pela metade do preço na prateleira dos principais supermercados de Americana.

De acordo com um levantamento realizado pelo Portal de Americana, o valor da embalagem com 900 ml varia entre R$ 4,49(São Vicente) e chega a R$ 4,59 (Crema).

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Outra queda significativa é no preço da carne. O acém bovino, que em 2022 custava R$ 29,98 é encontrado por R$ 23,89 neste domingo(25).

A queda também está refletiva no valor da cesta básica. De acordo com o departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que pesquisa mensalmente o preço da cesta em 17 capitais, o preço caiu em 11 capitais no mês de maio em comparação com abril.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)