Vereador sugere contentores de lixo para evitar ataques de quatis

[14:42, 23/06/2023] Fernando Câmara sbo: O vereador Carlos Fontes (União Brasil), preocupado com as reclamações da população sobre a presença de carrapatos-estrela, responsáveis pela febre maculosa, no Parque Taene, apresentou requerimento de informações à Prefeitura. No documento, o parlamentar afirma ter recebido diversas reclamações a respeito do assunto, inclusive de frequentadores do parque, os quais tiveram de buscar atendimento médico.

[16:19, 23/06/2023] Fernando Câmara sbo: Vereador sugere contentores de lixo no Distrito Industrial II para evitar ataques de quatis

O vereador Juca Bortolucci protocolou, nesta semana, Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Prefeitura promova a instalação de contentores de lixo no Distrito Industrial II. No documento, o parlamentar afirma ter sido procurado por empresários da rua Plínio Salgado, os quais reclamam do grande número de quatis mexendo nas lixeiras próximas ao número 794.

“As lixeiras dos estabelecimentos industriais, apesar de grades, não conseguem conter os ataques dos quatis, que reviram o lixo e têm causado transtorno”, afirmou Juca. O parlamentar destaca que a instalação de contentores de lixo, que possuam compartimentos fechados, deve proporcionar um armazenamento melhor, evitando que esses animais joguem lixo no chão.

