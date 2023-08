Arte do Coletivo SHN dá nova cara ao muro do Mercadão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um dos marcos da área central de Americana está se enchendo de cores e vitalidade. O Coletivo SHN deu início, no dia 7 de agosto, à metamorfose do muro do recém-inaugurado estacionamento do Mercado Municipal. O mural resultante, intitulado “Americana 148”, é uma homenagem aos 148 anos da cidade e representa uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado pelo vice Odir Demarchi e pelo secretário da pasta, Leon Botão, estiveram presentes para observar a pintura elaborada pelo grupo. O Coletivo SHN, fundado em Americana em 1998, tem suas criações espalhadas por várias cidades do Brasil e do mundo.

O mural, que abrangerá cerca de 120 metros quadrados, incorporará os icônicos elementos que o Coletivo SHN desenvolveu ao longo de sua trajetória, incluindo o “Obrigado Vida”, “Mundo”, “Boca” e “Tigre”, entre outros. Especificamente para este mural em Americana, o grupo criou e aplicará o ícone “Santo Antônio”, como uma homenagem ao padroeiro da cidade.

A cerimônia oficial de inauguração do mural está agendada para o próximo sábado, dia 12, às 10h, e contará com a participação dos artistas, autoridades e a trilha sonora do DJ Easy.

“Fico muito contente em ver esse mural tomando forma, tenho certeza que a população de Americana vai adorar esse presente de aniversário. Notei muitas pessoas parando para observar o trabalho dos artistas e alguns já tirando fotos do mural tomando forma”, destacou o prefeito Chico.

“Estamos levando mais cor para a região central e a população já está aprovando. E para celebrar esse momento, teremos um belo evento no próximo sábado, para que as pessoas vejam de perto essa bela obra de arte, que dialoga com a história da nossa cidade”, disse o secretário Leon Botão.